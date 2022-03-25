Кожна друга дитина України стала біженцем — ЮНІСЕФ

В результаті розв'язаної Росією війни в Україні кожна друга дитина змушена була покинути свій будинок і стати тимчасово переміщеною особою.
Такі дані Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), опубліковані у четвер, повідомляє американський телеканал CNN.
Сумна статистика
У заяві ЮНІСЕФ сказано, що 4,3 мільйона дітей було перевезено, що становить понад половину дитячого населення України, яке, за оцінками, становить 7,5 мільйона людей.
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До цієї цифри входять понад 1,8 мільйона дітей, перевезених батьками до сусідніх країн як біженці, та 2,5 мільйона дітей, які також є внутрішньо переміщеними особами в Україні, йдеться у заяві.
ЮНІСЕФ також повідомляє, що за місяць війни 78 дітей було вбито та 105 дітей отримали поранення. Ця цифра відрізняється від тієї, що повідомляє офіційний Київ. За даними Офісу генпрокурора України, внаслідок збройної агресії РФ за місяць загинули 135 дітей, ще 184 дитини отримали поранення. За вчорашню добу, 24 березня, жертвами окупантів стали двоє дітей у Луганській області.
У заяві ЮНІСЕФ сказано, що їхні цифри є тими, які вдалося підтвердити ООН. Очікується, що реальні втрати будуть вищими.
Обстановка
- З початку війни РФ проти України (з 24 лютого по 24 березня) загинули 1035 мирних українців, ще 1650 дістали поранення. Більшість убитих та постраждалих чоловіки, повідомили в ООН.
- Експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники замість дітей, що залишилися в Маріуполі.
- На Донеччині російські окупанти вбили ще двох дітей. У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а у Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.