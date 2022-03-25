Каждый второй ребенок Украины стал беженцем — ЮНИСЕФ

Международная организация опубликовала подтвержденные данные погибших детей во время войны

Некоторым украинцам упростили пересечение границы / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В результате развязанной Россией войны в Украине каждый второй наш ребенок вынужден был покинут свой дом и стать временно перемещенным лицом.

Такие данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованные в четверг, сообщает американский телеканал CNN.

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Печальная статистика

В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что 4,3 миллиона детей были перевезены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек.

В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые также являются внутренне перемещенными лицами в Украине, говорится в заявлении.

ЮНИСЕФ также сообщает, что за месяц войны 78 детей были убиты и 105 детей получили ранения. Эта цифра отличается от той, которую сообщает официальный Киев. По данным Офиса генпрокурора Украины, в результате вооруженной агрессии РФ за месяц погибли 135 детей, еще 184 ребенка получили ранения. За вчерашние сутки, 24 марта, жертвами оккупантов стали двое детей в Луганской области.

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В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что их цифры представляют собой те, которые удалось подтвердить ООН. Ожидается, что реальные потери будут выше.

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