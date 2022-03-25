Каждый второй ребенок Украины стал беженцем — ЮНИСЕФ

В результате развязанной Россией войны в Украине каждый второй наш ребенок вынужден был покинут свой дом и стать временно перемещенным лицом.
Такие данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованные в четверг, сообщает американский телеканал CNN.
Печальная статистика
В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что 4,3 миллиона детей были перевезены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек.
Далее по теме
В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые также являются внутренне перемещенными лицами в Украине, говорится в заявлении.
ЮНИСЕФ также сообщает, что за месяц войны 78 детей были убиты и 105 детей получили ранения. Эта цифра отличается от той, которую сообщает официальный Киев. По данным Офиса генпрокурора Украины, в результате вооруженной агрессии РФ за месяц погибли 135 детей, еще 184 ребенка получили ранения. За вчерашние сутки, 24 марта, жертвами оккупантов стали двое детей в Луганской области.
В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что их цифры представляют собой те, которые удалось подтвердить ООН. Ожидается, что реальные потери будут выше.
Обстановка
- С начала войны РФ против Украины (с 24 февраля по 24 марта) погибли 1035 мирных украинцев, еще 1650 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших мужчины, сообщили в ООН.
- Экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Донецкой области российские оккупанты убили еще двоих детей. В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме того, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.