Стратив, імітував розстріли і крав: ще одному кату з РФ повідомили про підозру

СБУ ідентифікувала ще одного російського військового, який чинив військові злочини у Київській області у березні під час нетривалої окупації. Йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивстві.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці СБУ та підтвердила генпрокурор України Ірина Венедіктова.
Що відомо
Йдеться про 21-річного єфрейтора армії РФ родом з Бурятії Дабаєва Надбіта Лхамациреновича, заступника командира бойової машини – навідника-оператора 37 окремої механізованої бригади 36 загальновійськової армії РФ.
Слідчі СБУ встановили, що єфрейтор Дабаєв на початку березня, перебуваючи у складі тактичної групи у селі Гавронщина Бучанського району Київщини, вчинив тяжкі воєнні злочини проти мирного населення України.
"Окупант зупинив цивільного, який ішов по вулиці, та, застосовуючи зброю, наказав лягти на землю. Наносячи удари в різні ділянки тіла, ворожий солдат вибивав у чоловіка інформацію про приналежність його до Збройних сил України та інших військових та громадських формувань супротиву військовій агресії. Згодом Дабаєв завів беззбройного мешканця села за будівлю та застрелив з автоматичної зброї в голову.Потерпілий помер на місці від наскрізного поранення голови", – йдеться у повідомленні.
Того ж дня єфрейтор Дабаєв разом з іншим військовослужбовцем Росії, особистість якого також встановлюється, увірвався до кількох будинків місцевих жителів і, погрожуючи їм зброєю, викрав приватні автомобілі.
Встановлено, що, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, "російський визволитель" погрожував вбивством чотирьом селянам.
"У деяких звірствах військовослужбовець країни-агресора не соромився представлятися потерпілим. У стані сильного алкогольного сп’яніння зайшов до будинку і зігнав всіх, хто там був, до кухні, погрожуючи зброєю. Він довго допитував мешканців, тримаючи під прицілом і погрожував вбивством. Потім нелюд поставив всіх у шеренгу один за одним. Пояснив "мішеням", що не хоче витрачати на їх розстріл зайвих патронів. Після цього вистрілив у стелю і пішов, пообіцявши прийти наступного дня і таки розстріляти людей", – зазначила Венедіктова.
Обстановка
- Російський окупант похвалився своїй дружині жорстоким убивством полоненого українця – про це свідчить чергове перехоплення розмов окупанта з дружиною.
- Київський суд 23 травня засудив російського солдата Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя Сумщини.
- Окупанти направили цивільні машини на міни і розстріляли тих, хто вижив.
- Нелюдська жорстокість: окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС.
- Українці, які пережили окупацію, розповідають, що російські солдати постійно перебували у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"