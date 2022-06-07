Казнил, имитировал расстрелы и воровал: еще одному палачу из РФ сообщили о подозрении

Военный преступник выходил на казни в пьяном состоянии

Подозреваемый казнил минимум одного украинца / Коллаж "Сегодня"

СБУ идентифицировала еще одного российского военного, который совершал военные преступления в Киевской области в марте во время непродолжительной оккупации. Ему заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице СБУ и подтвердила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Что известно

Речь идет о 21-летнем ефрейторе армии РФ родом из Бурятии Дабаеве Надбите Лхамациреновиче, заместителе командира боевой машины – наводчике-операторе 37 отдельной механизированной бригады 36 общевойсковой армии РФ.

Следователи СБУ установили, что ефрейтор Дабаев в начале марта, находясь в составе тактической группы в селе Гавронщина Бучанского района Киевщины, совершил тяжкие военные преступления против мирного населения Украины.

Подозреваемый в убийстве мирного украинца бурят Надбит Дабаев

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"Оккупант остановил гражданского, который шел по улице, и применяя оружие, приказал лечь на землю. Нанося удары в разные участки тела, вражеский солдат выбивал у мужчины информацию о принадлежности его к ВСУ и другим военным и общественным формированиям сопротивления военной агрессии. Впоследствии Дабаев завел безоружного жителя села за здание и застрелил из автоматического оружия в голову. Потерпевший скончался на месте от сквозного ранения головы", – говорится в сообщении.

В тот же день ефрейтор Дабаев вместе с другим военнослужащим России, личность которого также устанавливается, ворвался в несколько домов местных жителей и, угрожая им оружием, угнал частные автомобили.

Установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, "российский освободитель" угрожал убийством четырем сельчанам.

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"В некоторых зверствах военнослужащий страны-агрессора не стеснялся представляться потерпевшим. В состоянии сильного алкогольного опьянения он зашел в дом и согнал всех, кто там был в кухне, угрожая оружием. Он долго допрашивал жителей, держа под прицелом и угрожал убийством. Потом изверг поставил всех в шеренгу один за другим. Объяснил "мишеням", что не хочет тратить на их расстрел излишних патронов. После этого выстрелил в потолок и ушел, пообещав прийти на следующий день и расстрелять людей", – отметила Венедиктова.

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