Кім про ракетний удар по Миколаєву: ворог атакував склади катарської компанії

Нічний вибух у Миколаєві стався на території "підприємства з Катару". У результаті поранення отримав охоронець.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні 11 квітня.
Він зазначив, що немає сенсу приховувати, що стався ракетний удар.
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"Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожні, і охоронець постраждав від розбитого скла", – сказав він.
Водночас Кім не вказав назву цього підприємства.
Проте зазначимо, що, ймовірно, йдеться про спецпорт "Ольвія". У серпні 2020 року Міністерство інфраструктури уклало договір про передачу "Ольвії" в концесію провідному світовому оператору QTerminals із Катару на 35 років.
Анонсувалося, що компанія інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн та не менше 80 млн грн вкладе у місцеву інфраструктуру.
QTerminals надає послуги, зокрема, з перевезення контейнерних та генеральних вантажів, RORO перевезень, транспортування худоби.
Це вже не перший удар по порту "Ольвія". Ворог атакував його ще 7 березня.
Ситуація у Миколаєві
- За добу 10 квітня ворог завдав 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема. Окупанти намагаються посіяти паніку серед мирних мешканців.
- 8 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.
- Внаслідок обстрілу Миколаєва 4 квітня російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 37 осіб.