У Миколаєві прогримів потужний вибух, є постраждалий

У Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий. Поранення уламками розбитого скла отримав охоронець одного з об'єктів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.
"Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки...", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація у Миколаєві
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сенкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросло до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих і двоє людей померли у лікарні.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів не панікувати і не юрмитися. Він констатував, що окупанти стріляють по мирному населенню і хочуть багато жертв.