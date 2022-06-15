Кім розповів про обстріл житлових кварталів Миколаєва

Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.