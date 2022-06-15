Кім розповів про обстріл житлових кварталів Миколаєва

Російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі отримали поранення.
Відповідне відео оприлюднив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook.
"Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених мешканців", – написав Кім.
У Миколаєві окупанти знищили важливий об'єкт
У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.
Рятувальники гасили пожежу після обстрілу два дні.