Ким рассказал об обстрелах жилых кварталов Николаева

Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.