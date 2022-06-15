Ким рассказал об обстрелах жилых кварталов Николаева

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.
Соответствующее видео опубликовал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким на своей странице в Facebook.
"Как всегда оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жильцов", – написал Ким.
В Николаеве оккупанты уничтожили важный объект
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Спасатели тушили пожар после обстрела два дня.