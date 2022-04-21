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Кириленко: Має бути окрема спецоперація з евакуації людей з "Азовсталі"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 22:10
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Люди в Маріуполі буквально живуть в укриттях, але евакуація з міста продовжується
Кириленко про евакуацію з Маріуполя
Кириленко про евакуацію з Маріуполя / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що домовленості про евакуацію йдуть попри підступність військових РФ. У місті знаходиться ще 100 тис людей. Ситуацію на "Азовсталь" потрібно взяти під особливий контроль. Глава ОВА розповів, що 20 квітня із семи надісланих автобусів для евакуації жителів вдалося виїхати з Маріуполя лише трьом.

Про це Кириленко повідомив в інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Зараз ці люди ще на території тимчасово непідконтрольній українській владі. Вони виїхали із Маріуполя і сьогодні продовжуємо вживати заходів для того, щоб ці люди були вже на території Запоріжжя і відповідним чином розподілені і розміщені по всім іншим регіонам України. І їм добираються міста відносно комфортного проживання й головне – безпечного", – сказав Кириленко.

Сьогодні, 21 квітня, зі слів Кириленка, евакуація продовжується, а умови диктує окупант.

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"У нас є вибір або займатися цим, або не займатися, розуміючи, що домовлятися з ворогом практично нереально і вірити їхнім обіцянкам дуже невдячна справа. Ми це дуже добре розуміємо. Але пріоритет – це люди, це їх евакуація тому ми це робили й будемо робити", - сказав Кириленко.

Голова Донецької ОВА також зазначив, що цілком підтримує голову держави в питанні евакуації людей із "Азовсталі". Це має бути окрема операція. Подібну евакуацію варто робити й із інших укриттів.

"Наголошую, що люди не живуть зараз у своїх домівках, по-перше домівок практично не лишилося, вони переходять від укриття до укриття уцілілого. Вони змінюють місце розташування", - сказав Кириленко.

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Людей у Маріуполі, за підрахунками Кириленка, лишилося не більше 100 тис. Але ця інформація дуже розмита, оскільки потрібно враховувати кількість мешканців, які виїхали до 24-го лютого або в цей період 24-те – 27-ме лютого. Тобто до 1-го березня, дати із якої Маріуполь фактично є заблокованим.

Розповів очільник ОВА і про можливості зв’язку із окупованим містом.

"Зв’язку немає взагалі з Маріуполем. З "Азовсталю" є певний зв'язок, у певний час. І основне це спілкування військового командування і керівництва держави з нашими захисниками", – додав Кириленко.

Обстановка у Маріуполі

  • 21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".
  • Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.
  • У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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