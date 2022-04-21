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Кириленко: Должна быть отдельная спецоперация по эвакуации людей из "Азовстали

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 22:10
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Люди в Мариуполе практически живут в укрытиях, но эвакуация из города продолжается
Кириленко об эвакуации из Мариуполя
Кириленко об эвакуации из Мариуполя / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности об эвакуации идут несмотря на коварство военных РФ. В городе находится еще 100 тыс. человек. Ситуацию на "Азовсталь" следует взять под особый контроль. Глава ОВА рассказал, что 20 апреля из семи отправленных автобусов для эвакуации жителей удалось выехать из Мариуполя только трем.

Об этом Кириленко сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Сейчас эти люди еще на территории временно неподконтрольной украинским властям. Они выехали из Мариуполя и сегодня продолжаем принимать меры для того, чтобы эти люди были уже на территории Запорожья и соответствующим образом распределены и размещены по всем остальным регионам Украины. И им подобираются города относительно комфортного проживания и главное безопасного", – сказал Кириленко.

Сегодня, 21 апреля, по словам Кириленко, эвакуация продолжается, а условия диктует оккупант.

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"У нас есть выбор: либо заниматься этим, либо не заниматься, понимая, что договариваться с врагом практически нереально и верить их обещаниям очень неблагодарное дело. Мы это очень хорошо понимаем. Но приоритет – это люди, это их эвакуация, поэтому мы это делали и будем делать", – сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА также отметил, что полностью поддерживает главу государства в вопросе эвакуации людей из "Азовстали". Это должна быть отдельная операция. Подобную эвакуацию следует делать и из других укрытий.

"Отмечаю, что люди не живут сейчас в своих домах, во-первых домов практически не осталось, они переходят от укрытия к укрытию уцелевшему. Они меняют месторасположение", – сказал Кириленко.

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Людей в Мариуполе, по подсчетам Кириленко, осталось не более 100 тыс. Но эта информация очень размыта, поскольку нужно учитывать количество жителей, выехавших до 24-го февраля или в этот период 24-е – 27-е февраля. То есть до 1 марта, даты с которой Мариуполь фактически заблокирован.

Рассказал глава ОВА и о возможностях связи с оккупированным городом.

"Связи нет вообще с Мариуполем. Из "Азовстали" есть определенная связь, в определенное время. И основное это общение военного командования и руководства государства с нашими защитниками", – добавил Кириленко.

Обстановка в Мариуполе

  • 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
  • Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
  • В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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