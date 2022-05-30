Кличко поділився планом реконструкції будинків, які постраждали від обстрілу

Відновити потрібно загалом майже 390 будівель

Київ виділяє на ремонт будинків майже 600 мільйонів гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Києва розпочинає реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених від обстрілів російських окупантів.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram.

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Яка ситуація

Як зазначається, Київ виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень, а ще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд.

"Дуже розраховуємо на це, адже відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. З них понад 220 – це житлові будинки. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі)", – зазначив Кличко.

Фото – t.me/vitaliy_klitschko.

Нагадаємо, Росія знову стягує війська й техніку до Чернігівської області та посилила ракетні обстріли Сумської області. Сайт "Сьогодні" з'ясував, із чим пов'язана військова активність на північному кордоні України та чи спробують окупанти знову прорватися до Києва.

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