Кличко поделился планом реконструкции домов, пострадавших от обстрела

Восстановить нужно почти 390 зданий

Киев выделяет на ремонт домов почти 600 миллионов гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Киева приступают к реконструкции и капитальному ремонту жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных от обстрелов российских оккупантов.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

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Какая ситуация

Как отмечается, Киев выделяет из бюджета почти 600 миллионов гривен, а еще 200 миллионов пообещало предоставить правительство.

"Очень рассчитываем на это, ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Другие – объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания)", – отметил Кличко.

Фото – t.me/vitaliy_klitschko.

Напомним, Россия снова стягивает войска и технику в Черниговскую область и усилила ракетные обстрелы Сумской области. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связана военная активность на северной границе Украины и попытаются ли оккупанты снова прорваться в Киев.

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