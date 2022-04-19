Красной кнопки у Путина нет! Жданов раскрыл секрет ядерного чемоданчика

Сам президент РФ не может принять решение нанести ракетный удар

Для доступа к ядерному оружию нужно разблокировать специальный замок/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

У президента Российской Федерации Владимира Путина нет красной кнопки, которая активирует ядерное оружие. Процедура его применения совсем другая.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Украина 24".

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"Процедура выглядит следующим образом: он отдает приказ на применение ядерного оружия и выдает ключ, который позволит ввести в кодобликировочные устройства специальный код, и он откроет доступ к пусковым установкам, к применению ядерного оружия", — рассказал Жданов.

Он отметил, что так просто снять кодовый замок и получить доступ к пусковым установкам нельзя.

"Там очень качественная сталь, которую болгарками не разрежешь. Для того чтобы оператор зашел к пусковой установке, он должен разблокировать кодоблокировочное устройство, он должен ввести код. У Путина только часть кода. Он выдает главную часть кода, а дальше идя по ступеням системы управления этот код дополняется или подтверждается на соответствующих инстанциях. Если где-то произойдет сбой — кодоблокировочное устройство снять будет невозможно. Нанесение ядерного удара будет невозможно", — отметил Жданов.

Также он добавил, что если найдется человек, у которого есть тоже часть к коду по запуску ядерного оружия, и он уничтожит эту часть, что запустить ядерное оружие будет невозможно.

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Угроза ядерного удара

В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны . Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси .

. В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

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