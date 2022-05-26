Кремль відправив до нашого кордону десантників, намагається захопити з десяток міст та сіл – Генштаб

ЗСУ благополучно відбили кілька атак супротивника, але втратили одне село

Щодня ЗСУ знищують десятки одиниць техніки супротивника / Колаж "Сьогодні"

Закінчується 92-а доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує наступ на сході країни та завдає ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, новий руйнівний удар зазнав Харків.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 26 травня .

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Бої за Донбас

Тут ворог продовжує обстріл підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок резервістів.

На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.

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На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався відновити наступ. Неусмішно.

На кордоні

На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, продовжуються тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, ВПС та військ протиповітряної оборони республіки Білорусь.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. За наявною інформацією, для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону на зазначеному напрямку противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу.

У невизнаній республіці Придністров'я знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому особовий склад оперативної групи російських військ у регіоні продовжує несення служби у посиленому режимі.

Харківська область

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції.

З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10". Здійснив дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони України.

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позицію, що займала раніше.

На окупованій території

На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі. Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.

Обстановка