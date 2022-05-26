Маляр: На нас чекає надзвичайно складний та тривалий етап боротьби

У Міноборони розповіли про інтенсивні атаки ворога

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бої ЗСУ з російськими загарбниками досягли максимальної інтенсивності вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог атакує одразу за декількома напрямками. Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, передає "Інтерфакс-Україна".

"Обстановка залишається складною і має ознаки до подальшого загострення. Противник ввів у дію усі сили та засоби для захоплення нашої території та оточення наших військ. Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції наших військ одночасно на кількох напрямках. Попереду на нас чекає надзвичайно складний та тривалий етап боротьби. І треба розуміти, що це війна, і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що агресор веде інтенсивний вогонь вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі, при цьому застосовує тактичні ракетні комплекси, авіацію та артилерію.

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"Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах, а зберегти обличчя Путін може, забравшись геть із наших територій", — заявила Маляр.

Втрати окупантів

Генштаб порахував, скільки живої сили та техніки втратила Росія за час воєнного вторгнення в Україну.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1315 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,

артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,

РСЗВ – 201 (+0) одиниця,

засобів ППО – 93 (+0) одиниці,

літаків – 206 (+0) одиниць,

вертольотів – 170 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниці,

крилатих ракет – 114 (+2) одиниць,

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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