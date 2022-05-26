Подоляк назвав терміни, коли над Херсоном піднімуть прапор України

Дуже багато залежить від західних союзників

Київ робить все, щоб дали необхідну кількість зброї / Колаж "Сьогодні"

Наразі йдуть важкі бої за схід України. Однак це не означає, що Київ не звільнятиме південь своєї країни, просто для цього необхідно дочекатися обіцяної нам від західних країн зброї. Термін початку звільнення тимчасово окупованих територій залежить від цих поставок.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своєму телеграм-каналі.

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Психологічна спецоперація

"Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених. Це – пов-на ма-яч-ня. Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях", – запевнив громадян України представник Офісу президента.

Коли визволення

За словами Подоляка, вся військова машина працює на те, щоб прямо зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни.

"Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", – наголосив радник голови ОП.

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Обстановка