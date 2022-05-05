Кремль розколовся. Яку "перемогу" Путін продаватиме росіянам 9 травня

Частина оточення російського президента намагається переконати його не приймати рішень, які нашкодять переговорам з Україною

Володимир Путін прагне продати росіянам "перемогу" 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін 9 травня може заявити про анексію окупованих областей України – Луганської, Донецької та Херсонської.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

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За його словами, оточення Путіна у Кремлі розділилося на дві партії.

Одна говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані в Запорізькій області.

Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів.

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Денисенко переконаний, що найближчими днями Путін вирішуватиме, чи робити такі заяви. Це може стати ключовим посилом Путіна на 9 травня.

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", – додав Денисенко.

9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

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За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повний контроль над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

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