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Кремль розколовся. Яку "перемогу" Путін продаватиме росіянам 9 травня

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 травня, 21:01
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Частина оточення російського президента намагається переконати його не приймати рішень, які нашкодять переговорам з Україною
Володимир Путін прагне продати росіянам "перемогу" 9 травня.
Володимир Путін прагне продати росіянам "перемогу" 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін 9 травня може заявити про анексію окупованих областей України – Луганської, Донецької та Херсонської.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

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За його словами, оточення Путіна у Кремлі розділилося на дві партії.

Одна говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані в Запорізькій області.

Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів.

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Денисенко переконаний, що найближчими днями Путін вирішуватиме, чи робити такі заяви. Це може стати ключовим посилом Путіна на 9 травня.

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", – додав Денисенко.

9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

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За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повний контроль над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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