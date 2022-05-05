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Кремль раскололся. Какую "победу" Путин будет продавать россиянам 9 мая

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 мая, 21:01
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Часть окружения российского президента пытается убедить его не принимать решений, которые навредят переговорам с Украиной
Владимир Путин стремится продать россиянам победу 9 мая.
Владимир Путин стремится продать россиянам победу 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 9 мая может заявить об аннексии оккупированных областей Украины – Луганской, Донецкой и Херсонской.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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По его словам, окружение Путина в Кремле разделилось на две партии.

Одна говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожской области.

Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии у России просто не будет шансов люфта для будущих переговоров.

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Денисенко убежден, что в ближайшие дни Путин будет решать, делать ли такие заявления. Это может стать ключевым посылом Путина на 9 мая.

"Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По-моему, 51 на 49 он слушает первую партию", – добавил Денисенко.

9 мая Путин может официально объявить войну Украине

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

9 мая (когда в РФ празднуют "День победы") российский диктатор, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

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По другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых ДНР и ЛНР, полный контроль над Мариуполем и усиление наступления на Одессу.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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