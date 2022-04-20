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Крейсер "Москва" тепер стане власністю України – експерт

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 квітня, 16:05
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Крейсер "Москва", який затонув у водах Чорного моря поблизу Севастополя, є власністю нашої країни
Сергій Воронов розповів про долю крейсера "Москва"
Сергій Воронов розповів про долю крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Відповідно до Конвенції ООН від 1996 року, всі об'єкти на дні економічних вод України є її власністю. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив директор центрального військово-морського музею України Сергій Воронов.

За його словами, згідно з міжнародними конвенціями, корабель або судно переходить у власність тієї країни, у водах якої затонуло.

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"Ракетний крейсер "Москва", по якому вдарили українські ракети "Нептун", тепер є власністю нашої держави, оскільки він затонув в економічних водах України", – сказав він.

Він зазначив, що російське судно лежить на дні за 50 морських миль від українського берега. Вчені вже планують експедиції до корабля.

"Є непідтверджена інформація, що на кораблі нібито знаходилася частка Хреста Господнього і що вона коштувала 40 млн доларів, але на судні знаходиться величезна кількість боєприпасів і навряд чи хтось спробує підняти його", – розповів Воронов.

Що відомо про крейсера "Москва"

Крейсер був збудований у Миколаєві 1976 року, спочатку він називався "Слава". Корабель призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Після списання протичовнового крейсера "Москва" він успадкував його ім'я та став флагманом ЧФ РФ. Нагороджений орденом Нахімова РФ.

  • 2008 року судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії.
  • 2014 року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав.
  • 2015 року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії.
  • У лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний, де й отримав легендарний напрямок "Російський корабель іди на..."

Передісторія

  • 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних сил України.
  • Відомо, що у російський корабель поцілили дві крилаті ракети "Нептун". У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.
  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" 2000 року. Тоді Путін на запитання, що ж із АПЧ, простенько відповів: "Він потонув".

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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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