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Загорівся і перекинувся. Військові розповіли, як знищили крейсер "Москва"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 14:04
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Російський крейсер отримав суттєві пошкодження
Оперативне командування "Південь" розповіло, як потонув крейсер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Оперативне командування "Південь" розповіло, як потонув крейсер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 14 квітня російські окупанти продовжують шукати способи покращити своє становище та підтягнути деморалізовані сили. Водночас РФ зазнає величезних втрат в Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Так, у Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа.

Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.

"Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 рашисти та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72", – зазначили у відомстві.

У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога, протягом ночі нашими військами нанесено влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у класичних традиціях Чорнобаївки.

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Крім того, ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення псевдореспубліки.

"Але ні зухвалі обстріли, ані викрадення, ані знущання рашистів над цивільним населенням не зламали дух Херсонщини. Люди продовжують відстоювати своє незалежне майбутнє у вільній Україні", – додали в Оперативному командуванні.

Майже 20 тисяч солдатів. Генштаб назвав втрати РФ на 14 квітня

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 19 900 осіб;
  • танків ‒ 753 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од.;
  • артилерійських систем – 366 од.;
  • РСЗВ – 122 од.;
  • засобів ППО – 64 од.;
  • літаків – 160 од.;
  • вертольотів – 144 од.;
  • автомобільної техніки – 1437 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 14 квітня
1
Особовий склад 19900
Особовий склад
2
Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
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