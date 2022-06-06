Кулеба пояснив, для чого насправді Путіну розмінування українських портів

Глава української дипломатії назвав обіцянки президента РФ "порожніми"

Дмитро Кулеба назвав обіцянки Путіна "порожніми" / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента РФ про розмінування одеських портів. Він нагадав, що порожнім словам Володимира Путіна, що він не нападе на Одесу, не можна довіряти. А якби він дотримувався своїх обіцянок, то повномасштабное вторгнення 24 лютого не почалося б.

Про це Кулеба написав в своєму Twitter.

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Глава української дипломатії згадав, як Путін у лютому обіцяв президенту Франції та канцлерові Німеччини, що не нападатиме на Україну. Точно так само російський президент може використати розміновані морські шляхи, щоб атакувати Одесу.

"Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлерові Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", – зазначив Кулеба.

Путін обіцяє "не атакувати з моря"

В недавньому інтерв'ю російському пропагандистському каналу глава Кремля порадив розблокувати вивезення зерна через Одесу та прилеглі порти, пообіцявши не нападати на ці території з моря.

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"Можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України: Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підходи до портів. Ми гарантуємо мирний прохід без жодних проблем. Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб робити атаки з моря", – сказав він.

Крім того, він назвав "найлегшим способом" організувати експорт українського зерна через територію Білопусі. Звісно ж, для цього потрібно зняти санкціїї з цієї країни. А Лукашенко навіть провів переговори з ООН з цього питання.

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