Кулеба розповів, чого добиватиметься Україна на переговорах з РФ у Стамбулі

За його словами, якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим

Дмитро Кулеба розповів про переговори України із Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про майбутні переговори української та російської делегацій у Стамбулі, які відбудуться 29 березня. За його словами, Україна не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Про це повідомляє "УНІАН".

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Що сказав Кулеба?

Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі по жодному пункту сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Новий раунд переговорів – 29 березня

Наступний раунд переговорів України та Росії стартує у вівторок, 29 березня, у Туреччині.

Подробиці розповів глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.

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Вимоги України на переговорах

Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, зараз розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.

"Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ з території України, територіальна цілісність та суверенітет України. І обов'язково – чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, щоб не допустити повторення цієї війни в майбутньому", – заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.