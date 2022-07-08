Кулеба розповів, скільки громадян Росії отримали візи за перший тиждень нового режиму

На думку міністра, це наочна демонстрація ефекту путінської пропаганди

Росіянам більше в Україну без візи не можна / Колаж "Сьогодні"

Громадяни Росії вирішили більше не їздити до України, на яку їхня країна нахабно напала 24 лютого . За перший тиждень запровадження візового режиму з РФ жоден громадянин цієї країни не попросив української візи.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального марафону на каналі "Україна 24".

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Історичний момент

"Дуже показовий момент – за сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який подався б на отримання української візи. За цей час було більше 100 дзвінків до МЗС, посольства України в різних країнах від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, однак, власне, жодної заявки не було. І це насправді історичний момент, який показує, до якого рівня агресія Путіна довела ситуацію між нашими народами і показує справжнє ставлення росіян до нашого. народу", – розповів Кулеба.

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