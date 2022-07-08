Кулеба рассказал, сколько граждан России получили визы за первую неделю нового режима

По мнению министра, это наглядная демонстрация эффекта от путинской пропаганды

Россиянам больше в Украину без визы нельзя / Коллаж "Сегодня"

Граждане России решили больше не ездить в Украину, на которую их страна нагло напала 24 февраля. За первую неделю ввода визового режима с РФ ни один гражданин этой страны не попросил украинской визы.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире общенационального марафона на канале "Украина 24".

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Исторический момент

"Очень показательный момент – за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы. За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно. Однако, собственно, ни одной заявки не было. И это на самом деле исторический момент, который показывает – до какого уровня агрессия Путина довела ситуацию между нашими народами и показывает настоящее отношение россиян к нашему народу", – рассказал Кулеба.

Обстановка