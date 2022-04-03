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Кулеба вимагає запровадити руйнівні санкції проти РФ після звірства у Бучі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 15:32
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Також він закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збирання доказів
Дмитро Кулеба хоче запровадити нові санкції проти Росії після того, що сталося у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба хоче запровадити нові санкції проти Росії після того, що сталося у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав негайно запровадити нові руйнівні санкції G7 для Росії. Також він запросив місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збирання доказів.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Різанина в Бучі була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми повинні зупинити їх та вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 зараз: нафту, газ, вугілля ембарго; закрити всі порти для російських судів та товарів; відключити усі російські банки від SWIFT", – написав міністр закордонних справ.

Крім того, Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збирання доказів. Він наголосив, що ці докази будуть використані у міжнародних та іноземних судах для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства. МЗС України вже надіслало відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ. Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", – сказав Кулеба.

Як окупанти вбивали мешканців міста

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, декому по 14 років.

На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні. Крім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі коляски.

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