Кулеба вимагає запровадити руйнівні санкції проти РФ після звірства у Бучі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав негайно запровадити нові руйнівні санкції G7 для Росії. Також він запросив місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збирання доказів.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Bucha massacre був deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Російські vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp