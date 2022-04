Кулеба требует ввести разрушительные санкции против РФ после зверства в Буче

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немедленно ввести новые разрушительные санкции G7 для России. Также он пригласил миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp