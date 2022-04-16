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Кум Путін підказав? Марченко озвучила пропозицію щодо обміну Медведчука

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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16 квітня, 14:28
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Оксана Марченко виступила з пропозицією обміняти її чоловіка на британських полонених, які перебувають у "ДНР"
Марченко запропонувала кандидатури для обміну
Марченко запропонувала кандидатури для обміну / Фото: Колаж: Сьогодні

У полоні у "ДНР" перебувають британські військові, влада цієї держави могла б сприяти їхньому обміну на її чоловіка – опозиційного політика Віктора Медведчука. Про це у відеозверненні сказала його дружина, відома телеведуча Оксана Марченко.

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"З повідомлень засобів масової інформації мені стало відомо, що Ейден Еслін і Шон Піннер, які діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ в Маріуполі, здалися в полон збройним силами Росії та "ДНР". Звертаюся до рідних та близьких Есліна та Піннера – у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільненню Ейдена та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика та мого чоловіка Віктора Медведчука", – звернулася вона родичам полонених.

Ейден Еслін і Шон Піннер

Раніше Марченко записала відеозвернення до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка.

Народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Затримання Медведчука

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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