Кум Путін підказав? Марченко озвучила пропозицію щодо обміну Медведчука

У полоні у "ДНР" перебувають британські військові, влада цієї держави могла б сприяти їхньому обміну на її чоловіка – опозиційного політика Віктора Медведчука. Про це у відеозверненні сказала його дружина, відома телеведуча Оксана Марченко.
"З повідомлень засобів масової інформації мені стало відомо, що Ейден Еслін і Шон Піннер, які діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ в Маріуполі, здалися в полон збройним силами Росії та "ДНР". Звертаюся до рідних та близьких Есліна та Піннера – у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільненню Ейдена та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика та мого чоловіка Віктора Медведчука", – звернулася вона родичам полонених.
Раніше Марченко записала відеозвернення до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка.
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Народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Із гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач – не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.