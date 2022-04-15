Ердоган не допоміг? Дружина Медведчука тепер просить допомоги у Москві

Оксана Марченко не приховує, що виїхала до столиці країни-агресорки та шукає там підтримки

Оксана Марченко поїхала в Москву шукати допомогу для Віктора Медведчука. / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина затриманого нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко провела пресконференцію у Москві. Там вона заявила, що СБУ використовує проти її чоловіка "жорстокі фізичні тортури".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вона заявила, що в день затримання Медведчука було опубліковано два його фото.

"На одному немає слідів ушкоджень, на другому – видно гематоми та синці. Це означає, що знімки були зроблені на початку та після допиту. Тому є підстави вважати, що СБУ використовує жорстокі фізичні тортури", – сказала Марченко.

Віктор Медведчук у день затримання. Фото: Володимир Зеленський, СБУ

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Також вона закликала допустити до чоловіка його французького адвоката. І закликала міжнародну громадськість та журналістів вимагати розкрити місцезнаходження Медведчука.

Як відомо, раніше Марченко записала відеозвернення до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка.

Справа Медведчука

Віктор Медведчук звинувачується у передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році політик нібито передав Козаку, який був на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії) та в антиукраїнській діяльності (кума Володимира Путіна підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ) .

На момент нападу Росії на Україну він мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Зеленський опублікував фото Медведчука у формі ЗСУ та наручниках.

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.

Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

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