Макрон пообіцяв Зеленському посилити військову підтримку для України

Переобраний на другий термін президент Франції Еммануель Макрон приступив до виконання своєї передвиборчої обіцянки щодо підтримки України у війні проти Росії. Французький лідер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв нову військову підтримку.
Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.
Що відомо
"Президент Республіки підтвердив президенту Зеленському свою готовність активно працювати протягом другого терміну його повноважень для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, завжди підтримуючи тісну координацію зі своїми європейськими партнерами та союзниками" , – йдеться у заяві.
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Макрон висловив занепокоєння бомбардуваннями українських міст, що продовжуються, та "нестерпною" ситуацією в Маріуполі.
Макрон повідомив Зеленському, що військова підтримка України "продовжить зростати, як і гуманітарна допомога, яку Франція надає", яка на цей час становить понад 615 тонн обладнання, включаючи медикаменти, генератори для лікарень, продовольчу допомогу та автомобілі швидкої допомоги.
Макрон також повідомив, що на прохання української влади буде продовжено місію французьких експертів, які збирають та фіксують докази воєнних злочинів російської армії в Україні.
Двосторонні відносини
- Перед другим туром голосування в інтерв'ю виданню Ouest-France Еммануель Макрон розповів, яку зброю отримає Україна від його країни найближчим часом.
- 20 квітня Франція обговорила з міжнародними партнерами подальшу допомогу Україні у війні з Росією. Тоді французький президент повідомив, що продовжить умовляти міжнародного злочинця Володимира Путіна завершити війну в Україні.
- Трохи раніше політик підтримав повне нафтове та газове ембарго для Росії.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."