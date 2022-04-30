Макрон пообещал Зеленскому усилить военную поддержку для Украины

Состоялся первый телефонный разговор переизбранного лидера Франции с украинским президентом

Владимир Зеленский (слева) и Эммануэль Макрон (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон приступил к выполнению своего предвыборного обещания по поддержке Украины в войне против России. Французский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал новую военную поддержку.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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Что известно

"Президент Республики подтвердил Президенту Зеленскому свою готовность активно работать в течение второго срока его полномочий для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, всегда поддерживая тесную координацию со своими европейскими партнерами и союзниками", — говорится в заявлении.

Макрон выразил обеспокоенность продолжающимися бомбардировками украинских городов и "невыносимой" ситуацией в Мариуполе.

Макрон сообщил Зеленскому, что военная поддержка Украины "продолжит расти, как и гуманитарная помощь, оказываемая Францией", которая на данный момент составляет более 615 тонн оборудования, включая медикаменты, генераторы для больниц, продовольственную помощь и автомобили скорой помощи.

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Макрон также сообщил, что по просьбе украинских властей будет продолжена миссия французских экспертов, которые собирают и фиксируют доказательства военных преступлений российской армии в Украине.

Двухсторонние отношения