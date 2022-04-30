Макрон пообещал Зеленскому усилить военную поддержку для Украины

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон приступил к выполнению своего предвыборного обещания по поддержке Украины в войне против России. Французский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал новую военную поддержку.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Что известно
"Президент Республики подтвердил Президенту Зеленскому свою готовность активно работать в течение второго срока его полномочий для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, всегда поддерживая тесную координацию со своими европейскими партнерами и союзниками", — говорится в заявлении.
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Макрон выразил обеспокоенность продолжающимися бомбардировками украинских городов и "невыносимой" ситуацией в Мариуполе.
Макрон сообщил Зеленскому, что военная поддержка Украины "продолжит расти, как и гуманитарная помощь, оказываемая Францией", которая на данный момент составляет более 615 тонн оборудования, включая медикаменты, генераторы для больниц, продовольственную помощь и автомобили скорой помощи.
Макрон также сообщил, что по просьбе украинских властей будет продолжена миссия французских экспертов, которые собирают и фиксируют доказательства военных преступлений российской армии в Украине.
Двухсторонние отношения
- Перед вторым туром голосования в интервью изданию Ouest-France Эммануэль Макрон рассказал, какое оружие получит Украина от его страны в ближайшее время.
- 20 апреля Франция обсудила с международными партнерами дальнейшую помощь Украине в войне с Россией. Тогда французский президент сообщил, что продолжит уговаривать международного преступника Владимира Путина завершить войну в Украине.
- Чуть ранее политик поддержал полное нефтяное и газовое эмбарго для России.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."