Маріупольцям недоступна питна вода – Андрющенко

Вода швидко псується і набуває характерного зеленого відтінку та запаху

Петро Андрющенко розповів про ситуацію з водою у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Маріуполі проблема питної води набирає обертів. Особливо у Лівобережному районі, фактично відрізаному від доступу до водопостачання. А в баках для зберігання води з'явилася цвіль.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

За його словами, по всіх районах міста через скорочення водопостачання баки та низьку якість води в джерелах для зберігання води набрали цвіль. Тому вода швидко псується і набирає характерного зеленого відтінку та запаху.

"Фактично можна констатувати, що питна вода навіть низької якості більше недоступна містянам. Лише технічна", – наголосив Андрющенко.

РФ тримає маріупольців у заручниках і не дає їм їжу та воду – мер

У захопленому Маріуполі понад 100 тисяч жителів з квітня не мають доступу до питної води та їжі. А російські окупанти видають їм питну воду за роботу. Ситуація була і залишається дуже складною. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.

Реклама

За словами міського голови, у Маріуполі окупаційні війська тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.

"До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили понад 22 тисячі населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються й надалі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю. Вони щось намагалися зробити з погляду подачі питної води – але в них нічого не виходить", – розповів Бойченко.

Він зазначив: те, що окупанти показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня у місцевих жителів немає доступу до їжі та питної води.

Бойченко наголосив, що необхідно об'єднуватись навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний Хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб люди могли виїхати на підконтрольні території нашої держави.

Реклама

Маріупольців змушують працювати за воду

Мер Маріуполя Вадим Бойченко також розповів, що у кількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності. Здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів.

"З березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ. Стабільне продовольче забезпеченя містян досі не налагоджене", – додав міський голова.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти відновили спробу водопостачання у захопленому Маріуполі. Внаслідок цього на вулицях з'явилися великі калюжі. Вода продовжує текти дорогами.

Крім того, у захопленому Маріуполі російські окупанти розпочали подачу води в тестовому режимі. Вода з'явилася в районі Новоселівки та Східного. У підсумку в місті в деяких місцях сталися прориви до 5 метрів завдовжки, і їх дуже багато.