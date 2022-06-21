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Мариупольцам недоступна питьевая вода – Андрющенко

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 июня, 08:59
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Вода быстро портится и приобретает характерный зеленый оттенок и запах
Петр Андрющенко рассказал о ситуации с водой в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Андрющенко рассказал о ситуации с водой в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мариуполе проблема питьевой воды набирает обороты. Особенно в Левобережном районе, фактически отрезанном от доступа к водоснабжению. А в баках для хранения воды появилась плесень.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, по всем районам города из-за сокращения водоснабжения баки и низкое качество воды в источниках для хранения воды набрали плесень. Поэтому вода быстро портится и приобретает характерный зеленый оттенок и запах.

"Фактически можно констатировать, что питьевая вода даже низкого качества больше недоступна горожанам. Только техническая", – подчеркнул Андрющенко.

РФ держит мариупольцев в заложниках и не дает им еду и воду – мэр

В захваченном Мариуполе более 100 тысяч жителей с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде. А российские оккупанты выдают им питьевую воду за работу. Ситуация была и остается очень сложной. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

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По словам городского головы, в Мариуполе оккупационные войска держат в заложниках более 100 тысяч населения.

"До этого они убивали людей "Градами", артиллерией, убили более 22 тысяч населения… Теперь мы видим, что они готовятся и дальше убивать мариупольцев уже своим бездействием. Они что-то пытались сделать с точки зрения подачи питьевой воды – но у них ничего не выходит", – рассказал Бойченко.

Он отметил: то, что оккупанты показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у местных жителей нет доступа к пище и питьевой воде.

Бойченко подчеркнул, что необходимо объединяться вокруг этой проблемы, сплачивать международных партнеров, ООН, Красный Крест – и создавать устойчивые "зеленые коридоры", чтобы люди могли выехать на подконтрольные территории нашего государства.

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Мариупольцев заставляют работать за воду

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также рассказал, что в нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.

"С марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено", – добавил городской голова.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты возобновили попытку водоснабжения в захваченном Мариуполе. В результате на улицах появились большие лужи. Вода продолжает течь по дорогам.

Кроме того, в захваченном Мариуполе российские оккупанты начали подачу воды в тестовом режиме. Вода появилась в районе Новоселовки и Восточного. В результате в городе в некоторых местах случились прорывы до 5 метров в длину, и их множество.

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