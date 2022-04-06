Мер Харкова: Необхідності термінової евакуації з міста немає

Ігор Терехов та його команда залишаються у місті, незважаючи ні на що

Ігор Терехов заявив, що виїжджати з Харкова необов'язково. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Харкова Ігор Терехов записав нове відеозвернення до місцевих жителів. Міський голова заявив, що він та його команда залишаються у місті, незважаючи ні на що.

Про це міський голова Харкова повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами Терехова, потреби в евакуації немає, оскільки Харків озброєний та готовий до оборони.

Він зазначив, що інформація про евакуацію стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів Харківської області.

"Сьогодні з’явилася інформація про евакуацію в області. Я та команда мерії у Харкові та працюємо в повному обсязі! Ми – вистоємо! Ми переможемо! Ми – збережемо Харків!" – наголосив Терехов.

Російські війська завдали понад 50 ударів по Харківщині, шестеро українців загинули

4 квітня російські війська завдали 54 удари по Харківській області. В результаті загинули 6 осіб та ще 9 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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За його словами, удари завдавалися із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ.