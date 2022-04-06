Мер Харкова: Необхідності термінової евакуації з міста немає

Мер Харкова Ігор Терехов записав нове відеозвернення до місцевих жителів. Міський голова заявив, що він та його команда залишаються у місті, незважаючи ні на що.
Про це міський голова Харкова повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Терехова, потреби в евакуації немає, оскільки Харків озброєний та готовий до оборони.
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Він зазначив, що інформація про евакуацію стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів Харківської області.
"Сьогодні з’явилася інформація про евакуацію в області. Я та команда мерії у Харкові та працюємо в повному обсязі! Ми – вистоємо! Ми переможемо! Ми – збережемо Харків!" – наголосив Терехов.
Російські війська завдали понад 50 ударів по Харківщині, шестеро українців загинули
4 квітня російські війська завдали 54 удари по Харківській області. В результаті загинули 6 осіб та ще 9 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, удари завдавалися із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ.
Унаслідок дій ворога були уражені райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.
Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві:
- у Харкові та районі – 4 загиблих, 3 осіб госпіталізовані,
- у Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 осіб поранені.
За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендують записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендують убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди.