Мер Маріуполя заявив про необхідність евакуації міста

Місто знаходиться в блокаді – військові РФ знищують кожен район, тому багато хто залишився без житла

Мер Бойченко назвав ситуацію в Маріуполі – вкрай тяжкою. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста людей.

Про це він заявив у ефірі телемарафону.

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"Досить багато людей перебуває у Маріуполі, точно за 100 тисяч людей. Близько 160 тисяч, за нашими оцінками, перебувають у Маріуполі, в якому неможливо жити, бо немає взагалі нічого: ані води, ані світла, ані тепла, ані зв'язку", – сказав Бойченко.

Він наголосив, що місту необхідна повна евакуація.

"Наша головна місія – зробити те, що ми маємо, нам потрібна повна евакуація Маріуполя", – заявив мер.

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Ситуація у Маріуполі