Мэр Мариуполя заявил о необходимости эвакуации города

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Мэр Бойченко назвал ситуацию в Мариуполе - крайне тяжелой. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", – сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что городу необходима полная эвакуация.

"Наша главная миссия – сделать то, что мы должны, нам нужна полная эвакуация Мариуполя", – заявил мэр.

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Ситуация в Мариуполе