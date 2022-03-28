Мэр Мариуполя заявил о необходимости эвакуации города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", – сказал Бойченко.
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Он подчеркнул, что городу необходима полная эвакуация.
"Наша главная миссия – сделать то, что мы должны, нам нужна полная эвакуация Мариуполя", – заявил мэр.
Ситуация в Мариуполе
- Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированном Мариуполе есть наши войска и они отказались покидать город.
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.