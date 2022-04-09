"Меру"-колаборанту Маріуполя повідомили підозру в держзраді

Псевдоглава частково окупованого міста допомогає РФ та її воєнізованим формуванням

Костянтин Іващенко підозрюється у держзраді. / Фото: Колаж: Сьогодні

​Псевдоголові Маріуполя, яким став колишній місцевий депутат від ОПЗЖ Костянтин Іващенко, оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), оголосили заочно.

У чому звинувачують мера-колаборанта

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у місті Маріуполі, який на тепер частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.

Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь". Псевдоглава частково окупованого міста допомогає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

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Псевдомер відправив свою доньку в Європу

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму telegram розповів, що поки Іващенко співпрацює з окупантами, його донька Олександра Іващенко перебуває в країнах ЄС, скориставшись статусом біженки.

"Яка типова російська історія. Батько бере участь в "священній війні проти європейських цінностей", а донька ховається від війни, розв’язаної і її батьком в країні – головному ворогу. Цікаво, чого ж Олександра не на росіі або в Маріуполі", – написав Андрющенко.

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