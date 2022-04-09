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Генштаб: Ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Маріуполя

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9 квітня, 07:08
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Російські військові закінчують перегрупування для наступу на Донбасі, для перекинутих підрозділів окупанти розгорнули польові табори
Окупанти готуються до наступу
Окупанти готуються до наступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України для захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей. На Донбасі ЗСУ за минулу добу відбили 7 атак ворога, знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автотехніки супротивника. Повітряні сили вразили два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація за напрямками

  • На Волинському напрямку змін у положенні та діях супротивника не відбулося.
  • На Поліському напрямку активних дій ворога не було. Окремі підрозділи вивели з території України, вони перебувають у Білорусі. Для перегрупування військ ворог перекидає підрозділи з 35 загальновійськової армії Східного військового округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ у Білгородській та Воронезькій області.
  • На Сіверському напрямку ворог завершує перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях. Окупанти переміщують підрозділи 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.
  • На Слобожанському напрямі противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування Харкова. Ворог посилює радіоелектронну розвідку. На території Білгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів інших операційних районів.
  • На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямі населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не отримав.
  • У Донецькому напрямку ворог продовжує штурм. Окупанти зосередилися на захопленні Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки та Маріуполя.
  • На Південнобузькому напрямку супротивник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар'янське, Нововоронцовка, Новогригорівка та Шевченкове. Також РФ завдає ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з Криму.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 19 000 осіб;
  • танків – 700;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 333;
  • РСЗВ – 108;
  • коштів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1361;
  • кораблів/катерів – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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Світла пам'ять загиблим
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 8 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1361
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