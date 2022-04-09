Генштаб: Ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Маріуполя

Окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України для захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей. На Донбасі ЗСУ за минулу добу відбили 7 атак ворога, знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автотехніки супротивника. Повітряні сили вразили два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ситуація за напрямками
- На Волинському напрямку змін у положенні та діях супротивника не відбулося.
- На Поліському напрямку активних дій ворога не було. Окремі підрозділи вивели з території України, вони перебувають у Білорусі. Для перегрупування військ ворог перекидає підрозділи з 35 загальновійськової армії Східного військового округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ у Білгородській та Воронезькій області.
- На Сіверському напрямку ворог завершує перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях. Окупанти переміщують підрозділи 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.
- На Слобожанському напрямі противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування Харкова. Ворог посилює радіоелектронну розвідку. На території Білгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів інших операційних районів.
- На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямі населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не отримав.
- У Донецькому напрямку ворог продовжує штурм. Окупанти зосередилися на захопленні Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки та Маріуполя.
- На Південнобузькому напрямку супротивник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар'янське, Нововоронцовка, Новогригорівка та Шевченкове. Також РФ завдає ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з Криму.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становлять:
Далі по темі
- особового складу – близько 19 000 осіб;
- танків – 700;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 333;
- РСЗВ – 108;
- коштів ППО – 55;
- літаків – 150;
- вертольотів – 135;
- автомобільної техніки – 1361;
- кораблів/катерів – 7;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.
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