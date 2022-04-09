"Мэру"-коллаборанту Мариуполя сообщили подозрение в госизмене

Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям

Константин Иващенко подозревается в госизмене. / Фото: Коллаж: Сегодня

​Псевдоглава Мариуполя, которым стал бывший местный депутат от ОПЗЖ Константин Иващенко, объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), объявили заочно.

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По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", находясь в городе Мариуполе, который частично под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

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Псевдомер отправил свою дочь в Европу

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram рассказал, что пока Иващенко сотрудничает с оккупантами, его дочь Александра Иващенко находится в странах ЕС, воспользовавшись статусом беженки.

"Какая типичная русская история. Отец принимает участие в "священной войне против европейских ценностей", а дочь скрывается от войны, развязанной и ее отцом в стране – главному врагу. Интересно, почему же Александра не на россии или в Мариуполе", – написал Андрющенко.

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