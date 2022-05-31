МЗС України дещо розчароване важливим рішенням ЄС щодо Росії

Водночас міністерство закликає вже розпочинати роботу над новими санкціями проти агресора

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ України схвалило надання Європейською радою зеленого світла шостому пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації, який містить важливе рішення про запровадження ембарго на купівлю російської нафти. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю: президент України Володимир Зеленський, глава його Офісу Андрій Єрмак та група Єрмака – Макфола, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністерство закордонних справ і всі наші дипломати в країнах ЄС, народні депутати та українські громади за кордоном. Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотного відліку до краху російської економіки та воєнної машини", — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відомство схвалило зусилля партнерів, насамперед керівництва Європейської ради та Європейської комісії, завдяки яким ухвалено ці критично важливі рішення.

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Однак МЗС розчароване тим, що через опір Угорщини нафтовому ембарго його схвалення занадто затягнулося в часі та залишило виняток для постачань трубопроводами.

МЗС України закликало ЄС негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакета санкцій проти РФ, який міститиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції.

Які санкції передбачають за шостим пакетом

Шостий пакет санкцій ЄС містить важливі санкції, на яких давно наполягала Україна: відключення Сбербанку від SWIFT, заборону мовлення трьох російських телеканалів та індивідуальні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.

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Від міжнародної платіжної системи SWIFT відключать ще три російські банки , зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк;

, зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк; російським компаніям заборонять надавати консультаційні послуги, також вони не зможуть торгувати деякими хімічними речовинами;

надавати консультаційні послуги, також вони не зможуть торгувати деякими хімічними речовинами; обмеження введуть для Аліни Кабаєвої , колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним;

, колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним; санкції є і проти патріарха Кирила , який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина була проти цього пункту);

, який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина була проти цього пункту); обмеження накладуть на десятки військовослужбовців , зокрема й на осіб, яких визнали винними у воєнних злочинах у Бучі ;

, зокрема й на осіб, яких визнали ; з обмеженнями зіткнуться компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських Збройних сил.

За допомогою санкцій вже до кінця 2022 року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи. Це означає, що російська воєнна машина недоотримає десятки мільярдів доларів на війну проти України. Ухваливши рішення про нафтове ембарго, ЄС не лише ускладнить фінансування Кремлем агресії, але і зміцнить свою енергетичну безпеку, заявили в МЗС України.

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