МИД Украины несколько разочарован важным решением ЕС по России

В то же время министерство призывает уже приступать к новым санкциям против агрессора

Кулеба высказался о санкциях против РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Украины приветствовало предоставление Европейским советом зеленого света шестому пакету санкций ЕС против Российской Федерации, который включает в себя важное решение о введении эмбарго на покупку российской нефти. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

"Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью: президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и группа Ермака – Макфола, премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство иностранных дел и все наши дипломаты в странах ЕС, народные депутаты и украинские общины за границей. Украина сработала в этом случае как единая слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета к краху российской экономики и военной машины", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ведомство приветствовало усилия партнеров, прежде всего руководства Европейского совета и Европейской комиссии, которые позволили принять эти критически важные решения.

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При этом МИД разочарован тем, что из-за сопротивления Венгрии нефтяному эмбарго его одобрение слишком затянулось во времени и оставило исключение для трубопроводных поставок.

МИД Украины призвал ЕС немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ, включающего запрет на другие виды российского экспорта и ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения.

Какие санкции предусматривает шестой пакет

Шестой пакет включает важные санкции ЕС, на которых давно настаивала Украина: отключение Сбербанка РФ от SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

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От международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка , в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;

, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк; российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, а также они не смогут торговать рядом химических веществ;

предоставлять консультационные услуги, а также они не смогут торговать рядом химических веществ; ограничения введут для Алины Кабаевой , бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;

, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным; санкции есть и против патриарха Кирилла, возглавляющего РПЦ и активно поддерживающего Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия была против этого пункта);

возглавляющего РПЦ и активно поддерживающего Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия была против этого пункта); ограничения наложат на десятки военнослужащих , в том числе и на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче ;

, в том числе и на лиц, признанных ; с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.

Посредством санкций уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование Кремлем агрессии, но и укрепит свою энергетическую безопасность, заявили в МИД Украины.

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