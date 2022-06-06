МЗС Угорщини підтримало скандальну заяву голови парламенту на адресу Зеленського

Офіційний Будапешт звинувачує владу України в невдячності, брехні та провокаціях

Ласло Кевер опинився в центрі скандалу через слова про "психічні проблеми" Володимира Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував скандальну заяву глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента України Володимира Зеленського.

"У той час як в останні місяці в Угорщині працювали десятки тисяч людей, щоб допомогти Україні, що роздирається війною, і українському народові, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокують нас, брешуть і намагаються нас очорнити. Вони ніколи не дякували вголос", – написав Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, "Ласло Кевер абсолютно правий, навіть якщо українці цим обурені".

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Передісторія скандалу

4 червня Ласло Кевер заявив на місцевому телебаченні, що критика президента Володимира Зеленського на адресу Угорщини, на його думку, свідчить про "психологічні проблеми" голови української держави.

За його словами, він не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Зеленський, звертаючись не лише до офіційного Будапешта, а й, наприклад, до канцлера Німеччини.

У відповідь на це заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга назвав "неприйнятними" та "дикими" висловлювання "недополітиків на кшталт неповажного голови державних зборів Угорщини".

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Зазначимо, що з початку російського вторгнення Угорщина відмовилася постачати Україні зброю та заборонила транзит її постачань. Також Угорщина заявила, що не підтримує санкції проти РФ, які, своєю чергою, вона називає "економічно неприйнятними заходами". У Європарламенті наголосили, що глава уряду країни дбає лише про власні корумповані інтереси.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що Росія завчасно попередила Угорщину про напад на Україну. Завдяки війні Угорщина сподівалася отримати частину наших територій.