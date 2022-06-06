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МИД Венгрии поддержал скандальное заявление главы парламента в адрес Зеленского

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 июня, 20:08
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Официальный Будапешт обвиняет власти Украины в неблагодарности, лжи и провокациях
Ласло Кевер оказался в центре скандала из-за слов о "психических проблемах" Владимира Зеленского
Ласло Кевер оказался в центре скандала из-за слов о "психических проблемах" Владимира Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал скандальное заявление главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь раздираемой войной Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они никогда не благодарили вслух", – написал Сийярто на своей странице в Facebook.

По его мнению, "Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены".

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Предыстория скандала

4 июня Ласло Кевер заявил на местном телевидении, что критика президента Владимира Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" главы украинского государства.

По его словам, он не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

В ответ на это замглавы Офиса президента Андрей Сибига назвал "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии".

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Отметим, что с начала российского вторжения Венгрия отказалась поставлять Украине оружие и запретила транзит его поставок. Также Венгрия заявила, что не поддерживает санкции против РФ, которые, в свою очередь, она называет "экономически неприемлемыми мерами". В Европарламенте подчеркнули, что глава правительства страны заботится только о собственных коррумпированных интересах.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия заранее предупредила Венгрию о нападении на Украину. Благодаря войне Венгрия надеялась получить часть наших территорий.

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