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Мобілізація жінок: до Міноборони пояснили, чи ставитимуть на облік

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 липня, 21:21
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Влада прокоментувала чутки, що з'явилися.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві оборони додатково прокоментували інформацію, що поширилася в деяких ЗМІ військовому обліку для жінок, що мають суміжні військові спеціальності.

"Інформація окремих ЗМІ про те, що такі жінки мають стати на облік до 1 жовтня – не відповідає дійсності. Крім того, відомості про те, що таких жінок, які не стали на військовий облік, не випустять за кордон – це також хибна інформація", — повідомили "Сьогодні" у міністерстві оборони.

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У свою чергу, у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пообіцяли також прокоментувати інформацію, що з'явилася.

Втім, як повідомлялося, заступник міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у соцмережі наголосила, що українські ЗМІ підхопили російський фейк про примусову мобілізацію жінок.

"Станом на зараз у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок", — написала Маляр і уточнила, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону жінками немає і станом на сьогодні не плануються.

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Мобілізація

Раніше ми писали, що у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт №7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на війні.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко нещодавно заявляв , Що інформація про мобілізацію жінок в Україні – черговий російський фейк, який активно поширюють у соцмережах російські боти. Окупанти намагаються якнайчастіше вкидати різну провокаційну інформацію для поширення паніки серед українців.

Кабінет міністрів України у травні вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

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