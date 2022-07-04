Мобилизация женщин: в Минобороны пояснили, будут ли ставить на учет

Власть прокомментировала появившиеся слухи

Женщин не будут мобилизовать / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны дополнительно прокомментировали распространившуюся в некоторых СМИ информацию о воинском учете для женщин, имеющих смежные с военными специальности.

"Информация отдельных СМИ о том, что такие женщины должны стать на учет до 1 октября – не соответствует действительности. Кроме того, сведения о том, что таких женщин, не ставших на воинский учет, не выпустят за границу – это тоже ложная информация", — сообщили "Сегодня" в министерстве обороны.

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В свою очередь, в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пообещали также прокомментировать появившуюся информацию.

Впрочем, как сообщалось, замминистра обороны Анна Маляр на своей странице в соцсети подчеркнула, что украинские СМИ подхватили российский фейк о принудительной мобилизации женщин.

"По состоянию на сейчас в ВСУ нет необходимости в принудительной мобилизации женщин", — написала Маляр и уточнила, что никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы женщинами нет и по состоянию на сейчас не планируются.

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Мобилизация

Раньше мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко недавно заявлял, что информация о мобилизации женщин в Украине – очередной российский фейк, который активно распространяют в соцсетях российские боты. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию для распространения паники среди украинцев.

Кабинет министров Украины в мае внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения.