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Мобілізацію в Україні можуть продовжити: у ЗСУ розкрили подробиці

Павло Заяць Павло Заяць
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2 травня, 16:18
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У ЗСУ роз'яснили, чи є вручення повісток на блокпостах порушенням закону
У ЗСУ розповіли, як проходитиме мобілізація в Україні
У ЗСУ розповіли, як проходитиме мобілізація в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні загальну мобілізацію можуть продовжити після 24 травня, коли спливає її тримісячний строк.

Про це повідомив на брифінгу 2 травня начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

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За його словами, мобілізуватимуть не лише офіцерів – "можливо, потрібні будуть офіцери, можливо, сержанти, можливо, солдати".

Як пояснив офіцер, "все залежатиме від ситуації, яка складається на фронті".

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Горбач попросив не використовувати термін "примусова мобілізація", оскільки мобілізація – це обов'язок, а добровільно можна укласти лише контракт. Тому вручення повісток та сповіщень, зокрема на блокпостах, не може вважатися порушенням порядку інформування громадян щодо мобілізації.

Полковник також зазначив, що кількісні та якісні показники мобілізацій більш як за два місяці війни "виконані на 100%".

"Мобілізація триває, але триває у значно меншому темпі, тому що наприкінці лютого та на початку березня великою мірою була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так і інших сил оборони. Зараз ми проводимо лише доукомплектування в/ч", – сказав він.

Горбач повідомив, що, окрім людей із бойовим досвідом, нині мобілізують тих, хто проходив військову службу чи навчальні збори в мирний час.

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Як відомо, в Україні розпочалася третя хвиля мобілізації. Під час третьої хвилі в армію братимуть тих, хто належить до мобілізаційного резерву, тобто військовозобов'язаних громадян, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та яких не призвали під час попередніх етапів мобілізації.

Четверта хвиля передбачає призов громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та становлять так званий громадський резерв. Це чоловіки, які не мають бойового досвіду і можуть бути направлені у військові формування за умов критичного сценарію війни.

Хто з українців має право на бронь

Старша юристка юридичної фірми Eterna Law Маргарита Татарова розповіла, хто з військовозобов'язаних українців може розраховувати на бронь від роботодавців.

Отже, бронюванню в Україні підлягають військовозобов'язані особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах та організаціях, яким поставлено "мобілізаційні завдання".

Ці працівники будуть виконувати суто те завданням, для якого заброньовані, і не підлягають мобілізації, навіть якщо підходять за віком та станом здоров'я.

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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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