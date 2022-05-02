Мобилизацию в Украине могут продлить: в ВСУ раскрыли подробности

В ВСУ разъяснили, является ли вручение повесток на блокпостах нарушением закона

В ВСУ рассказали, как будет проходить мобилизация в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине всеобщую мобилизацию могут продлить после 24 мая, когда истекает ее трехмесячный срок.

Об этом сообщил на брифинге 2 мая начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

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По его словам, мобилизовать будут не только офицеров – "возможно, нужны будут офицеры, возможно, сержанты, возможно, солдаты".

Как пояснил офицер, "все будет зависеть от ситуации, которая складывается на фронте".

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Горбач попросил не использовать термин "принудительная мобилизация", так как мобилизация – это обязанность, а добровольно можно заключить лишь контракт. Поэтому вручение повесток и извещений, в частности, на блокпостах, не может считаться нарушением порядка информирования граждан о мобилизации.

Полковник также отметил, что количественные и качественные показатели мобилизаций за более чем два месяца войны "выполнены на 100%".

"Мобилизация продолжается, но продолжается в значительно меньшем темпе, так как в конце февраля и в начале марта в большой степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование в/ч", – сказал он.

Горбач сообщил, что помимо людей с боевым опытом сейчас мобилизуют тех, кто проходил воинскую службу или учебные сборы в мирное время.

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Как известно, в Украине началась третья волна мобилизации. во время третьей волны в армию будут брать тех, кто относится к мобилизационному резерву, то есть военнообязанных граждан, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих этапов мобилизации.

Четвертая волна предусматривает призыв граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и составляющих так называемый общественный резерв. Это мужчины, не имеющие боевого опыта, которые могут быть направлены в военные формирования при условиях критического сценария войны.

Кто из украинцев имеет право на "броню"

Старшая юрист юридической фирмы Eterna Law Маргарита Татарова рассказала, кто из военнообязанных украинцев может рассчитывать на "броню" от работодателей.

Итак, бронированию в Украине подлежат военнообязанные лица, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым поставлены "мобилизационные задачи".

Эти работники будут заниматься исключительно той задачей, для которой забронированы, и не подлежат мобилизации даже если подходят по возрасту и состоянию здоровья.