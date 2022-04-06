"Ми для них тата та мами": у лікарні Тодурова врятували покинутих новонароджених із Сум

Маленьких дітей, від яких відмовилися батьки, вивезли із прифронтового міста волонтери

В Інституті серця врятували маленьких дітей війни / Колаж "Сьогодні"

У київському Інституті серця МОЗ України зараз перебувають четверо хворих малюків, від яких відмовилися батьки. Вони могли загинути у прифронтових Сумах, проте волонтери та столичні лікарі не дали цьому статися.

Історію порятунку цих дітей розповів відомий лікар, кардіолог Борис Тодуров, в інтерв'ю Володимиру Полуєву на каналі "Україна 24".

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Всупереч обставинам

"Тиждень тому ми забрали чотирьох новонароджених із будинку малюка на лінії фронту у Сумах. Волонтери їх вивезли із лікарями швидкої допомоги. Привезли цих дітей у вкрай тяжкому стані. Ми їх залишили у себе, не переправляли на Західну Україну, оскільки дітям від одного до чотирьох місяців. Вони зовсім маленькі і дорога до Львова займає більше доби – вони б її, звісно, не пережили. Тож досі ці діти у нас. Ми зараз для них тата та мами. Вони не мають своїх батьків. Це откозники. Деякі з них із вадами. Вони залишилися сьогодні тут як діти полку", – розповів Борис Тодуров.

Загалом сьогодні клініка оперує не лише екстрених хворих, а й повернулася до планових операцій. За день проходить 3-4 операції.

Робота під час війни

Знаменитий кардіолог розповів, як їм вдалося швидко налагодити роботу в умовах воєнного часу та підготуватися до можливих бомбардувань.

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"Перші два тижні нам усім довелося жити у підвалі. Ми обладнали імпровізоване бомбосховище – у нас сухий вентильований підвал. Ми зробили альтернативне джерело води про всяк випадок. Запаслися кількома генераторами, бо нам треба було забезпечувати операційну, реанімацію, на крайній випадок якісь відділення. Обов'язково нам потрібно було забезпечити відділення переливання крові, де зберігається у холодильниках низької заморозки велика кількість плазми, крові. За допомогою волонтерів ми забезпечили себе продуктами тривалого зберігання на три місяці. І ось буквально за перший тиждень ми підготувалися до тривалої автономної роботи. Все це підтримується в робочому стані досі ", – розповів директор Інституту серця.

Тодуров розповів, що у перший день війни на п'ятихвилинці він оголосив, що весь колектив – військовозобов'язані і залишаються на робочих місцях. Проте після перших ракетних обстрілів Києва було вирішено молодший медичний персонал із дітьми евакуювати.

"Залишили робочий кістяк. І трохи розв'язали собі руки, бо у перші дні у підвалі лікарні жили близько 40 дітей і нам було дуже складно це все контролювати", – зазначив лікар.

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Обстановка у Києві