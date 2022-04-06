Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

"Ми для них тата та мами": у лікарні Тодурова врятували покинутих новонароджених із Сум

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 00:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Маленьких дітей, від яких відмовилися батьки, вивезли із прифронтового міста волонтери
В Інституті серця врятували маленьких дітей війни / Колаж "Сьогодні"
В Інституті серця врятували маленьких дітей війни / Колаж "Сьогодні"

У київському Інституті серця МОЗ України зараз перебувають четверо хворих малюків, від яких відмовилися батьки. Вони могли загинути у прифронтових Сумах, проте волонтери та столичні лікарі не дали цьому статися.

Історію порятунку цих дітей розповів відомий лікар, кардіолог Борис Тодуров, в інтерв'ю Володимиру Полуєву на каналі "Україна 24".

Реклама

Всупереч обставинам

"Тиждень тому ми забрали чотирьох новонароджених із будинку малюка на лінії фронту у Сумах. Волонтери їх вивезли із лікарями швидкої допомоги. Привезли цих дітей у вкрай тяжкому стані. Ми їх залишили у себе, не переправляли на Західну Україну, оскільки дітям від одного до чотирьох місяців. Вони зовсім маленькі і дорога до Львова займає більше доби – вони б її, звісно, не пережили. Тож досі ці діти у нас. Ми зараз для них тата та мами. Вони не мають своїх батьків. Це откозники. Деякі з них із вадами. Вони залишилися сьогодні тут як діти полку", – розповів Борис Тодуров.

Загалом сьогодні клініка оперує не лише екстрених хворих, а й повернулася до планових операцій. За день проходить 3-4 операції.

Робота під час війни

Знаменитий кардіолог розповів, як їм вдалося швидко налагодити роботу в умовах воєнного часу та підготуватися до можливих бомбардувань.

Реклама

"Перші два тижні нам усім довелося жити у підвалі. Ми обладнали імпровізоване бомбосховище – у нас сухий вентильований підвал. Ми зробили альтернативне джерело води про всяк випадок. Запаслися кількома генераторами, бо нам треба було забезпечувати операційну, реанімацію, на крайній випадок якісь відділення. Обов'язково нам потрібно було забезпечити відділення переливання крові, де зберігається у холодильниках низької заморозки велика кількість плазми, крові. За допомогою волонтерів ми забезпечили себе продуктами тривалого зберігання на три місяці. І ось буквально за перший тиждень ми підготувалися до тривалої автономної роботи. Все це підтримується в робочому стані досі ", – розповів директор Інституту серця.

Тодуров розповів, що у перший день війни на п'ятихвилинці він оголосив, що весь колектив – військовозобов'язані і залишаються на робочих місцях. Проте після перших ракетних обстрілів Києва було вирішено молодший медичний персонал із дітьми евакуювати.

"Залишили робочий кістяк. І трохи розв'язали собі руки, бо у перші дні у підвалі лікарні жили близько 40 дітей і нам було дуже складно це все контролювати", – зазначив лікар.

Реклама

Обстановка у Києві

  • Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалилися. За його словами, для захоплення української столиці у Москви немає потрібної кількості військових.
  • Незважаючи на оптимістичні заяви експертів, мер Києва Віталій Кличко закликав городян не поспішати повертатися до столиці. Відстрочити повернення він просить ще мінімум на тиждень.
  • Відкрили Південний міст і запустили швидкісний трамвай на Борщагівці: робота транспорту у Києві 4 квітня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46005.31

Binance Coin (BNB)

450.12

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

124.27

Theta (THETA)

3.86

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.08

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Челсі

Сьогодні

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

Сьогодні

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти