Грозєв: План Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалився

За його словами, президент РФ хотів заволодіти столицею України, але не планував знищувати її

Христо Грозєв заявив, що Володимиру Путіну не вдасться захопити Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалилися. За його словами, для захоплення української столиці президентові РФ довелося б мобілізувати до півмільйона осіб.

Про це Грозєв повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону на YouTube-каналі.

Реклама

Христо Грозєв заявив, що Путін хотів заволодіти Києвом, але не планував знищувати його.

"Вони зрозуміли очевидну істину, що цими силами взяти Київ неможна, і взагалі з таким підходом і такою стратегією неможна взяти Київ. Щоб Путін щось зробив з Києвом, він повинен або знищити його... Є різниця з Маріуполем і Харковом, там крайня жорстокість. Київ же є якоюсь метою для нього, він хоче володіти Києвом. Ну, другий варіант, це реально м'ясом, величезною кількістю м'яса взяти і перегнути той захист, який є, але це вимагає як мінімум пів мільйона цього м'яса. Це означає масову мобілізацію, без цього не можна", – наголосив Грозєв.

Він підкреслив, що в цьому разі в Росії з'явилася б велика кількість дезертирів, які відмовилися б воювати. І Путіну загрожуватиме можливий соціальний вибух у РФ.

Путіну доведеться вигадати змову в Росії, щоб вийти "переможцем" з війни з Україною – Арестович

Програвши у війні з Україною, президент Росії Володимир Путін буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосити зрадників, щоб видаватися бодай якимось переможцем в очах російського обивателя. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

Реклама

На думку Арестовича, Путін намагається відповідати іміджу "переможця", який роками створювався для внутрішньої аудиторії Росії. Навіть програвши війну з Україною, глава Кремля буде змушений робити все, щоб здаватися переможцем.

"Когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, потрібно якщо не в Україні перемогти, то перемогти у внутрішній змові, яка "була в Росії". І ось треба "знайти" змовників, зрізати їм голови і таким виявитися переможцем , а потім "мудро укласти мир, який врятує Європу", – пояснив глава Офісу президента.