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Грозєв: План Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалився

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 14:20
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За його словами, президент РФ хотів заволодіти столицею України, але не планував знищувати її
Христо Грозєв заявив, що Володимиру Путіну не вдасться захопити Київ. Фото: колаж "Сьогодні"
Христо Грозєв заявив, що Володимиру Путіну не вдасться захопити Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва остаточно провалилися. За його словами, для захоплення української столиці президентові РФ довелося б мобілізувати до півмільйона осіб.

Про це Грозєв повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону на YouTube-каналі.

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Христо Грозєв заявив, що Путін хотів заволодіти Києвом, але не планував знищувати його.

"Вони зрозуміли очевидну істину, що цими силами взяти Київ неможна, і взагалі з таким підходом і такою стратегією неможна взяти Київ. Щоб Путін щось зробив з Києвом, він повинен або знищити його... Є різниця з Маріуполем і Харковом, там крайня жорстокість. Київ же є якоюсь метою для нього, він хоче володіти Києвом. Ну, другий варіант, це реально м'ясом, величезною кількістю м'яса взяти і перегнути той захист, який є, але це вимагає як мінімум пів мільйона цього м'яса. Це означає масову мобілізацію, без цього не можна", – наголосив Грозєв.

Він підкреслив, що в цьому разі в Росії з'явилася б велика кількість дезертирів, які відмовилися б воювати. І Путіну загрожуватиме можливий соціальний вибух у РФ.

Путіну доведеться вигадати змову в Росії, щоб вийти "переможцем" з війни з Україною – Арестович

Програвши у війні з Україною, президент Росії Володимир Путін буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосити зрадників, щоб видаватися бодай якимось переможцем в очах російського обивателя. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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На думку Арестовича, Путін намагається відповідати іміджу "переможця", який роками створювався для внутрішньої аудиторії Росії. Навіть програвши війну з Україною, глава Кремля буде змушений робити все, щоб здаватися переможцем.

"Когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, потрібно якщо не в Україні перемогти, то перемогти у внутрішній змові, яка "була в Росії". І ось треба "знайти" змовників, зрізати їм голови і таким виявитися переможцем , а потім "мудро укласти мир, який врятує Європу", – пояснив глава Офісу президента.

Арестович впевнений, що винними призначать "кілька генералів ФСБ і кілька генералів ВС", які нібито хотіли розхитати ситуацію в Росії і підставити її перед усім світом. Він припустив, що серед "зрадників" можуть опинитися міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Збройних сил Валерій Герасимов.

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"І буде парочка, п'ятеро – з десяток цапів-відбувайлів трохи менших, там, рівня начальників управлінь, командувачів армії", – додав він.

Резюмуючи, Арестович наголосив, що, вторгнувшись в Україну, російська армія, "маючи стратегічне завдання, не виконала жодного оперативного".

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