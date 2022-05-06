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На Буковині гендиректор лікарні вирішив нажитися на гумдопомозі: привласнив п'ять швидких

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 травня, 13:12
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Транспорт був відправлений до України як гуманітарна допомога для потреб медичного закладу та ЗСУ
Гендиректор наживався на війні
Гендиректор наживався на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області генеральний директор однієї з лікарень привласнив собі автомобілі швидкої допомоги, які призначалися для ЗСУ та на потреби медзакладу. Про це повідомляє в Telegram-каналі Офіс генерального прокурора.

Виявилося, що авто, які надійшли на територію України, не були відправлені за призначенням.

"Під час прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії або лікарень. Вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Обстановка з мародерами

  • В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів , що кинули гранату в жінок У результаті життя однієї з постраждалих борються лікарі.
  • На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією , зафіксували факт пограбування м'ясокомбінату
  • У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
  • Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися " грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали. а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
  • Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини , відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву . У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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