На Буковине гендиректор больницы решил нажиться на гумпомощи: присвоил пять скорых

В Черновицкой области генеральный директор одной из больниц присвоил себе автомобили скорой помощи, которые предназначались для ВСУ и на нужды медучреждения. Об этом сообщает в Telegram-канале Офис генерального прокурора.
Оказалось, что авто, которые поступили на территорию Украины не были отправлены по назначению.
"По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам", — сообщили в Офисе генпрокурора.
Обстановка с мародерами
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