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На Буковине гендиректор больницы решил нажиться на гумпомощи: присвоил пять скорых

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 мая, 13:12
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Транспорт был отправлен в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд медицинского учреждения и ВСУ
Гендиректор наживался на войне
Гендиректор наживался на войне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области генеральный директор одной из больниц присвоил себе автомобили скорой помощи, которые предназначались для ВСУ и на нужды медучреждения. Об этом сообщает в Telegram-канале Офис генерального прокурора.

Оказалось, что авто, которые поступили на территорию Украины не были отправлены по назначению.

"По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Обстановка с мародерами

  • В Ирпене вблизи Киева задержали двух мародеров, бросивших гранату в женщин В результате за жизнь одной из пострадавших борются врачи.
  • На данный момент поступает все больше информации о фактах мародерства российскими оккупантами. В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт ограбления мясокомбината.
  • В городе Тростянец Сумской области еще одна группа "русского мира" разграбила магазин. По словам очевидцев, вынесли в основном выпивку и закуску к ней.
  • Российские оккупанты начали хвастаться, что научились "грамотно" мародерствовать в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить домой.
  • Родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной.
  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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